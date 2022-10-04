Denizli'de serada cesedi bulunan çiftçi, cinayet kurbanı

Denizli'de kayıp olarak aranırken, boş serada cansız bedeni bulunan çiftçi İsmail Ceylan'ın darbedildiği belirlendi.

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Ceylan(62), 20 Eylül'de, satılığa çıkardığı tarlasını almak için başka ilden gelen kişiyle buluşmak için evden çıktı, bir daha haber alınamadı. Yakınlarının jandarmaya kayıp başvurusu üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Cansız bedeni 10 gün sonra serada bulundu

AFAD, jandarma ve mahalleli, bölgede arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Kayıp olarak aranan Ceylan'ın cesedi, 10 gün sonra mahalle yakınlarındaki kullanılmayan serada bulundu. Ceylan'ın, yapılan otopsisinde, vücuduna ve başına aldığı darbeler sonucu öldüğü belirlendi.

Katil zanlısı gazinoda yakalandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 gün sonra İsmail Ceylan'ın ev arkadaşı Serkan Birgi(41), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gazinoda eğlenirken yakalanıp, gözaltına alındı. Bilgin'in, jandarmaları karşısında görüp, arka kapıdan kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Birgi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Borç tartışmasında darbetti

DHA'nın haberine göre; Serkan Birgi'nin, jandarmadaki ifadesinde İsmail Ceylan'ı aralarındaki borç meselesinden çıkan tartışmada darbettiğini söylediği öğrenildi.

Ölmeden önce arkadaşına mesaj attı

Öte yandan Birgi'nin Ceylan'ı darbettiğine dair bir arkadaşına attığı cep telefonu mesajları da ortaya çıktı.