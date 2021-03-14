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    Denizli'de 'sevgilime yan gözle baktı' deyip bıçakladı

    Afganistan uyruklu Amir G., alkollü olan Onur T. tarafından bıçakla yaralandı. Polis saldırgan ile yanındaki kız arkadaşını gözaltına aldı.
    • DHA
    • 14.03.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 16:46
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    Denizli'de 'sevgilime yan gözle baktı' deyip bıçakladı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi 1040 Sokak'ta yürüyen Onur T., yanındaki kız arkadaşı Canan B.'ye yan gözle baktığını ileri sürdüğü Afganistan uyruklu Amir G. ile tartışmaya başladı.

    Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

    BIÇAKLA SALDIRDI

    Onur T., Amir G.'yi yanındaki bıçakla kolundan ve bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Amir G. tedaviye alındı.

    ÇİFT GÖZALTINA ALINDI

    Olayın ardından kaçan Onur T. ve kız arkadaşı Canan B. kısa süre içinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Alkollü oldukları belirtilen ve ayakta durmakta güçlük çeken Onur T. ve Canan B. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Denizli'de 'sevgilime yan gözle baktı' deyip bıçakladı VİDEO

    Denizli de sevgilime yan gözle baktı deyip bıçakladı #1

    Denizli de sevgilime yan gözle baktı deyip bıçakladı #2

    Denizli de sevgilime yan gözle baktı deyip bıçakladı #3

    Denizli de sevgilime yan gözle baktı deyip bıçakladı #4

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