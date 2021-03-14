Denizli'de 'sevgilime yan gözle baktı' deyip bıçakladı

Afganistan uyruklu Amir G., alkollü olan Onur T. tarafından bıçakla yaralandı. Polis saldırgan ile yanındaki kız arkadaşını gözaltına aldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi 1040 Sokak'ta yürüyen Onur T., yanındaki kız arkadaşı Canan B.'ye yan gözle baktığını ileri sürdüğü Afganistan uyruklu Amir G. ile tartışmaya başladı.

Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA SALDIRDI

Onur T., Amir G.'yi yanındaki bıçakla kolundan ve bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Amir G. tedaviye alındı.

ÇİFT GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Onur T. ve kız arkadaşı Canan B. kısa süre içinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Alkollü oldukları belirtilen ve ayakta durmakta güçlük çeken Onur T. ve Canan B. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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