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    Denizli'de sevgilisinin babasına kızıp yangın çıkardı

    Sevgilisinin babasını 60 bin TL’lik zarara uğratan genç, JASAT tarafından yaklaşık 1 hafta boyunca izlenen kameralar sonrası yakalandı.
    • İHA
    • 02.01.2022 - 14:22
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    Denizli'de sevgilisinin babasına kızıp yangın çıkardı

    Denizli'nin Çivril ilçesi Yamanlar Mahallesinde Fahri D. isimli adamın saman balyaları benzin dökülerek ateşe verildi.

    İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 1400 adet saman balyası kül olurken, toplam 60 bin TL’lik ise zarar oluştu.

    Kundaklama şüphesi üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) VE Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    Çalışmalara başlayan ekipler, güvenlik kameralarını didik didik inceledi.

    KIZININ SEVGİLİSİ ÇIKTI

    7 gün boyunca izlenen güvenlik kameralarının ardından şüphelinin 19 yaşındaki Sezer B. Olduğu ortaya çıktı.

    Şüphelinin yerini tespit eden ekipler kıskıvrak yakaladı.

    Denizli de sevgilisinin babasına kızıp yangın çıkardı #1

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Karakola götürülerek ifadesi alınan Sezer B., sevgilisinin babası Fahri D.’ye kızdığı için saman balyalarını ateşe verdiğini itiraf etti.

    Denizli de sevgilisinin babasına kızıp yangın çıkardı #2

    TUTUKLANDI

    Yapılan işlemlerin ardından Sezer B. çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

    Denizli de sevgilisinin babasına kızıp yangın çıkardı #3

    Denizli de sevgilisinin babasına kızıp yangın çıkardı #4


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