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    Denizli'de sevgilisinin kızını istismar etti, gerçek hastanede ortaya çıktı

    Baklan'da evde doğum yaptıktan sonra kanaması durmadığı için hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Y.Ç.'nin, annesinin sevgilisi Şakir O.'nun cinsel istismarına uğradığı için hamile kaldığı öğrenildi.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 19:28
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    Denizli'de sevgilisinin kızını istismar etti, gerçek hastanede ortaya çıktı

    Denizli'nin Baklan ilçesinde Hüsamettin Dede Mahallesi'nde yaşayan ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Y.Ç., dün evde kız bebek dünyaya getirdi.

    Kız çocuğunun kanaması durmayınca annesi Fadime Ç. sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

    14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU DOĞUM YAPTI, KANAMASI DURMAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç.'nin doğum yaptığını anlayan sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi.

    Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, anne Fadime Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

    ANNE, KIZINA YAPILAN İSTİSMARI GİZLEDİ

    Annenin alınan ifadesinin ardından sevgilisi Şakir O. da gözaltına alındı. Anne Fadime Ç.'nin sevgilisi Şakir O.'nun iddiaya göre, 9 ay önce Y.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu, anne ve kızının hamileliğini gizlediği, evde yapılan doğum da ise kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

    İşlemlerinin ardından bugün Çal Adliyesine sevk edilen Şakir O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Anne Fadime Ç., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

    Denizli de sevgilisinin kızını istismar etti, gerçek hastanede ortaya çıktı #1

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