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    Denizli'de sevgilisiyle arkadaşını asitle yaktı

    Otel odasında tartışma yaşadığı Özbek sevgilisiyle Kırgız arkadaşına asitle saldıran Özgür Günden, aldatıldığını öne sürerek 'Öldürme amacım yoktu' dedi.
    • 11.05.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 15:27
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    Denizli'de sevgilisiyle arkadaşını asitle yaktı

    Kırgızistanlı arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva ile hafta sonu tatil yapmak isteyen  Özbekistan uyruklu Sojida Kalandarova, sevgilisi Özgür Günden'i de yanına alarak Denizli Pamukkale'ye geldi.

    Karahayıt Mahallesi'ndeki otelde iddialara göre çift arasında 'izinsiz telefon kullanma' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Asitli saldırı: Üçü de yaralandı

    Kalandarova, Günden'i yüzünü tırmalayarak yaraladı. Ardından otelin resepsiyonuna giden Günden, önceden emanet olarak bıraktığı termos içindeki asidi alarak tekrar odaya döndü. Günden, termostaki asidi yatakta uzanan sevgilisi Kalandarova ve kız arkadaşı Khaırullaeva'nın üzerine savurdu. İki kadın ve yüzüne asit sıçrayan Günden yaralandı. Kadınların çığlıkları üzerine otel görevlileri odaya koştu. Bu sırada Özgür Günden, olay yerinden kaçtı.

    İhbarla olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kalandarova ve Khaırullaeva acil sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan Kalandarova İzmir'e sevk edildi. Khaırullaeva'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Denizli de sevgilisiyle arkadaşını asitle yaktı #1

    "Beni aldattığını söyledi, kendimi kaybettim"

    Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Suç Araştırma Timi (JASAT) kaçan Günden'i Aydın'ya yakalayıp Denizli'ye getirdi.

    Günden, ifadesinde şunları söyledi:

    "Telefonunu kontrol etmek istedim. Sevgilim bana 'Benim telefonumu senin alma hakkın yok' dedi. Beni aldattığını söyleyince aramızdaki tartışma büyüdü. Elimdeki telefonunu almak isterken, yüzümü tırmaladı. 'Senin gibi aç köpekle işim olmaz' deyince kendimi kaybettim. Daha sonra kireç çözücüyü alarak kapağını açıp ona doğru savurdum. Kireç çözücünün yakıcı olduğunu bilmiyordum. Neden aldığımı da hatırlamıyorum.

    Denizli'de sevgilisiyle arkadaşını asitle yaktı VİDEO


    Denizli de sevgilisiyle arkadaşını asitle yaktı #2

    "Sadece yaralamak istemiştim"

    Olayı tasarlayarak ya da planlayarak otele getirmedim. Sevgilimi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Sadece yaralamak için üzerine döktüm. Sevgilimin arkadaşının nasıl yaralandığını bilmiyorum. Sevgilime kireç çözücüyü dökmemden sonra birbirlerine sarılmışlardı o nedenle yaralanmış olabilir."

    Denizli de sevgilisiyle arkadaşını asitle yaktı #3

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre Günden'in içinde asit dolu termosu poşetle resepsiyondan alıp odaya götürdüğü anların otelin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği de ortaya çıktı. Cinayet suçundan sabıkalı olan Günden, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli de sevgilisiyle arkadaşını asitle yaktı #4

    Denizli de sevgilisiyle arkadaşını asitle yaktı #5


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