Denizli'de sigara parası için kardeşini öldürdü

Denizli'de sigara parası vermeyen annesi Sıdıka Şafak’ı bıçakla kovalayan Volkan Şafak araya giren kardeşi Yasin Şafak'ı ekmek bıçağıyla yaraladı. Yasin Şafak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi 1800 Sokak'ta meydana gelen olayda, psikolojik sorunlarının olduğu belirtilen 26 yaşındaki Volkan Şafak, annesi Sıdıka Şafak'tan sigara parası istedi.

ANNESİNİ BIÇAKLA KOVALADI

Sıdıka Şafak, oğlunun isteğini geri çevirdi. Bunun üzerine sinirlenen Volkan Şafak, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini kovalamaya başladı.

ARAYA GİREN KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

Araya giren kardeşi 23 yaşındaki Yasin Şafak, ağabeyini sakinleştirmek istedi. Bu sırada iki kardeş arasında arbede yaşandı. Volkan Şafak, elindeki bıçakla kardeşi Yasin'i karnından yaraladı.

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HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yasin Şafak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Volkan Şafak'ı gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.













