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- Denizli'de sigara parası için kardeşini öldürdü
Denizli'de sigara parası için kardeşini öldürdü
- DHA
- 24.01.2021 - 13:25
- Güncelleme : 24.01.2021 - 13:42
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi 1800 Sokak'ta meydana gelen olayda, psikolojik sorunlarının olduğu belirtilen 26 yaşındaki Volkan Şafak, annesi Sıdıka Şafak'tan sigara parası istedi.
ANNESİNİ BIÇAKLA KOVALADI
Sıdıka Şafak, oğlunun isteğini geri çevirdi. Bunun üzerine sinirlenen Volkan Şafak, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini kovalamaya başladı.
ARAYA GİREN KARDEŞİNİ BIÇAKLADI
Araya giren kardeşi 23 yaşındaki Yasin Şafak, ağabeyini sakinleştirmek istedi. Bu sırada iki kardeş arasında arbede yaşandı. Volkan Şafak, elindeki bıçakla kardeşi Yasin'i karnından yaraladı.
Denizli'de sigara parası için kardeşini öldürdü VİDEO
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yasin Şafak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Volkan Şafak'ı gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.