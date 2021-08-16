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    Denizli’de silah kaçakçısına operasyon

    Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsa yönelik düzenlenen operasyonda, 6 adet tabanca ele geçirildi.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 18:04
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 18:08
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    Denizli’de silah kaçakçısına operasyon

    Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şahsı takibe aldı.

    Belli bir süre takibin ardından şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Merkezefendi ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonla, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

    ŞARJÖRLERİ İLE ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramalarda, 9 milimetre çapında 6 adet tabanca şarjörleri ile ele geçirildi.

    Denizli’de silah kaçakçısına operasyon #1

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