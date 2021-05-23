15 yaşındaki çocuk, silahla oynadığı sırada annesini ayağından vurdu. Anne, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, çocuk ekipler tarafından sakinleştirildikten sonra gözaltına alındı.

Denizli Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde, 15 yaşındaki H.N. evde bulunan silahla oynarken silah bir anda ateş aldı.

Silahtan çıkan kurşun, anne Y.N.’nin ayağına isabet etti.

O sırada evde bulunan aile üyeleri Y.N.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vurulan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

SİLAHTA İNCELEME YAPILDI

Polis ekipleri, 15 yaşındaki H.N. ile konuşarak sakinleştirmeye çalıştı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ise evde ve silahta inceleme yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

H.N. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, hastaneye kaldırılan anne Y.N.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli’de silahla oynayan çocuk, annesini vurdu ViDEO