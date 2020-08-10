Dolar
7.3079
0.2359%
Euro
8.6033
0.8285%
Altın
2037.33
0.1125%
Borsa
1074.2
1.2832%
G. Altın
478.992
0.3862%
Bitcoin
87161.34
3.2627%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Denizli'de silahlı dolandırıcı tutuklandı

    Kaçakçılık suçlarından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştiren ekipler, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı gözaltına aldı. Üzerinden silah çıkan şahıs ceza evine gönderildi.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 17:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de silahlı dolandırıcı tutuklandı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

    DOLANDIRICILIKTAN ARANIYORDU

    Kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı operasyon sonucunda, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

    SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda, 1 adet 9 milimetre silah, 1 adet şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

    Denizli de silahlı dolandırıcı tutuklandı #1

    Görüş Bildir