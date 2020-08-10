Denizli'de silahlı dolandırıcı tutuklandı

Kaçakçılık suçlarından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştiren ekipler, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı gözaltına aldı. Üzerinden silah çıkan şahıs ceza evine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

DOLANDIRICILIKTAN ARANIYORDU

Kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı operasyon sonucunda, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 1 adet 9 milimetre silah, 1 adet şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.



