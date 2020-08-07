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    Denizli'de silahlı saldırı: 1'i polis 2 yaralı

    Çıkan tartışma sırasında ayağından yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan silahıyla yakalandı.
    • İHA
    • 07.08.2020 - 17:21
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    Denizli'de silahlı saldırı: 1'i polis 2 yaralı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yaşanan silahlı tartışmadan bir polis ayağından yaralandı.

    Yaralı olarak kaçmaya çalışan saldırgan da, silahıyla birlikte yakalandı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Denizli de silahlı saldırı: 1 i polis 2 yaralı #1

    Denizli de silahlı saldırı: 1 i polis 2 yaralı #2

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