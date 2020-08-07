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- Denizli'de silahlı saldırı: 1'i polis 2 yaralı
Denizli'de silahlı saldırı: 1'i polis 2 yaralı
Çıkan tartışma sırasında ayağından yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan silahıyla yakalandı.
- İHA
- 07.08.2020 - 17:21
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yaşanan silahlı tartışmadan bir polis ayağından yaralandı.
Yaralı olarak kaçmaya çalışan saldırgan da, silahıyla birlikte yakalandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.