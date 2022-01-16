Bir site içerisindeki 12 apartmandan enerji depolamak için kullanılan 43 aküyü çalan site sakini ve 2 suç ortağı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde, 258 ailenin yaşadığı bir sitedeki ortak kullanım alanlarının aydınlatılması için kurulan güneş enerjisi sisteminin bazılarında sorun yaşanmaya başlandı.

Site görevlileri binalardaki kontrollerde akülerin çalındığını fark etti.

172 BİN TL DEĞERİNDE 43 ADET AKÜ ÇALINDI

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 12 farklı bloktan güneş paneli sistemine bağlı toplam 43 adet jel akünün çalındığı tespit edildi. Tanesi 4 bin TL olan akülerin toplam 172 bin TL değerinde olduğu belirlendi.

Denizli'de site içerisinde 'akü' hırsızlığı VİDEO

HIRSIZLARDAN BİRİ AYNI SİTEDEN ÇIKTI

Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saatler süren güvenlik kamerası kaydı incelemelerinin ardından şüphelileri tespit etti. Hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli, "Kod Yan Komşu" adı verilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alına şüphelilerden 19 yaşındaki Abdulkadir Ü.’nün site içerisinde ailesine ait evi olduğu ve ara sıra gelerek burada kaldığı öğrenildi.

3 TUTUKLAMA

JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 26 yaşındaki Orhan Ö.’nün 7 adet suç kaydı, 25 yaşındaki Yusufcan A.’nın 1 adet suç kaydı, 19 yaşındaki Abdülkadir Ü.’nün 14 adet suç kaydı çıktı. Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yaptığı ortak çalışma kapsamında ise hırsızlık olaylarına karışan 24 yaşındaki Oktay T., yakalanırken, çaldığı malzemeler sahibine teslim edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, Oktay T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Jandarmanın düzenlediği operasyonu sonucu, 17 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış oldu.

"BÜTÜN KAPILARIN ŞİFRELERİNİ ÇÖZMÜŞ"

Öte yandan şüphelilerin, site içerisindeki blokların giriş kapılarının şifrelerini tek tek not aldığı ve deneyerek içeri girdikleri tespit edildi.

Jandarmaya ihbarda bulunan Karahayıt Mahalle Muhtarı Cem Kor, “3-4 gün içinde jandarmamız olayı çözdü. Zararımız yaklaşık 100 bin TL’yi buluyor. Hırsızın burada babasının evi varmış arada gelip gidiyormuş. 43 bloğun bütün kapılarında şifrelerimiz var, bunu çözmüş. Tek tek onları deneyerek blokların içerisine giriyor, ondan sonra aküleri arabalarla taşıyarak götürüyor. Fark etmeseydik olay devam edebilirdi, buradan jandarmaya ayrıca teşekkür ederiz.” dedi.