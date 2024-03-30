Denizli'de sobadan sızan gaz yaşlı çifti hayattan kopardı

DHA
Denizli'nin Bekilli ilçesi Yeni Mahalle'de sanayide demirci ustası olan Şuayip (69) ve eşi Havva Şenkaya'dan (69) haber alamayan yakınları çiftin kaldıkları eve gitti.
Kapının açılmaması üzerine camı kırarak eve giren yakınları çifti koltukta hareketsiz şekilde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sobadan sızan gaz sonları oldu
Sağlık ekipleri Şenkaya çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Çiftin evde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Şenkaya çiftinin cenazesi otopsi için Bekilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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