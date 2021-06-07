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    Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi

    Yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 186 kişiye toplam 167 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 18:00
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    Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza verildi.

    Ekipler, kurallara uymayanlara göz açtırmadı.

    DENETİMLER DEVAM EDİYOR

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 31 Mayıs ile 6 Haziran 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi.

    167 BİN 400 TL CEZA

    Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi.

    Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen hafta sonu 117 kişiye 105 bin 300 TL, hafta içi 69 kişiye 62 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

    Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 186 vatandaşa 167 bin 400 TL idari para cezası uygulanmış oldu.

    Denizli de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi #1

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