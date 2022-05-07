Denizli'de sokak düğününde silahlar patladı

Davetlilerin canını hiçe sayarak etrafa kurşun yağdıran 4 düğün magandası, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yakayı ele verdi.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde bir düğüne katılan 4 maganda, yanlarındaki silahla havaya rastgele ateş açıp o anları sosyal medyada paylaştı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ise görüntüler üzerine harekete geçti.

Gözaltına alındılar

Düğün videosunu detaylı olarak inceleyen JASAT ekipleri, 4 kişinin kimliklerini belirledi. Davetlilerin hayatlarını riske atan Vali Can D. (27), Sabri B. (30), Mehmet Ç. (50) ve Tolga B. (31), adreslerinde gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3’ü ruhsatlı olmak üzere toplam 4 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Düğün magandaları canlı yayın yaptıklarına pişman oldu

"Sanki 50 tane adam öldürdük"

Karakolda sorgulanan şüphelilerden Veli Can D.’nin 1, Sabri B.’nin 6, Mehmet Ç.’nin 3 ve Tolga B.’nin ise 4 olmak üzere toplam 14 ayrı suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Sanki 50 tane adam öldürdük. Böyle gerekiyormuş, böyle yaptık." diyerek tepki gösterdi.

Serbest kaldılar

İHA'nın haberine göre gaklarında ‘Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem yapılan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin var olan silah ruhsatları da idare tarafından iptal edildi.