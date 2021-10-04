Yoldan geçmek istedikleri sırada düğünle karşılaşıp kavga çıkaran 2 kişi, tüfek alıp geri döndü. Düğün sahiplerini soran silahlı kişiler, davetlilere korku dolu anlar yaşattı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde Osman ve Vildan çifti, sokak düğünü yapmak için gerekli izinleri aldı.

Trafiğe kapatılan sokaktan geçmek isteyen 2 kişi, düğünün başlamasına dakikalar kala tartışma başlattı.

Başka yoldan geçmeleri önerilen kişiler, düğün sahipleriyle kavga etmesinin ardından gitti.

GELİN VE DAMAT GELİNCE, ONLAR DA TÜFEKLE GERİ GELDİ

Kısa süre sonra iki maganda, düğün alanına geri döndü. Birinin elinde tüfek diğerinin elinde bıçak olan 2 şahsın önce kalabalığın arasına girerek, düğün sahiplerinin kim olduğunu sordukları öğrenildi.

Damadın babasının ‘Düğün sahibi benim’ cevabını vermesi üzerine maganda ardı ardına kalabalığa doğru ateş etti. O sırada gelin ve damadın araçtan inerek düğün alanına girmek üzere olduğu görüldü.

Denizli'de sokak düğünündeki yol kavgası sonrası, tüfekle düğün basıldı VİDEO











TEKME VE YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Düğün sahipleri ile magandalar, daha sonra birbirlerine tekme ve yumruklar ile saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, magandalar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaçan şahıslardan birinin elindeki bıçağı, bir çöp kovasına atması dikkatlerden kaçmadı. Kaçan magandalar ise her yerde aranıyor.





KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan o anlarda magandalar, omuzlarına aldıkları tüfekle kalabalık gruba doğru ilerliyor. Kısa süreli konuşmanın ardından maganda peş peşe ateş ediyor.

Gelin, damat ve misafirlerin korkuyla kaçışma anları dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra düğün sahipleri ile magandaların arasında kovalamaca ve tekmeli, yumruklu kavgası görüntülerde yer alıyor.