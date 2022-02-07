Denizli'de sokak köpeğine cinsel saldırı iddiası

Bir sokak köpeğine kimliği belirsiz kişilerce cinsel saldırıda bulunulduğu iddiasının ardından polis ekipleri, şahsı yakalama çalışması başlattı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde 3 Şubat günü bir hayvansever tarafından bulunan ve anüsünden kan geldiği belirlenen sokak köpeği, veterinere götürüldü.

Veteriner, sağlık kontrolü sonrası köpeğe cinsel saldırıda bulunulduğunu belirledi.

Bunun üzerine Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine bilgi verildi.

CİNSEL SALDIRI TEYİT EDİLDİ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen başka bir veteriner de köpeğin cinsel saldırıya maruz kaldığını tespit etti. Veteriner Ak'ın hazırladığı saldırı raporu doğrultusunda polis soruşturma başlattı. Köpek ise tedavisinin ardından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne götürüldü.

ANÜS BÖLGESİNDE KANAMA

Veteriner, köpeğin getirildiğinde anüs bölgesinde kanama, şişlik ve ciddi hasar olduğunu belirterek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen veterinerin de cinsel saldırıyı tespit ettiğini söyledi.









