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    Denizli'de sokak köpekleri minik Tahir'e saldırdı

    Arazide oynayan iki çocuğun yanında gezinen 5 köpek, çocuklardan birini hastanelik etti. Baldırından ısırılan Tahir'e hastanede 15 dikiş atıldı.
    • 21.04.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 13:32
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    Denizli'de sokak köpekleri minik Tahir'e saldırdı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatına rağmen sokaklardan toplatılmayan başıboş köpekler tehlike yaratmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz aylarda saldırılar yüzünden peş peşe can kayıpları yaşanırken, son vaka ise Denizli'den geldi.

    Merkezefendi ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Tahir Mert Tunçkın (9), evlerinin yanındaki arazide arkadaşıyla oyun oynarken 5 köpeğin saldırısına uğradı.

    Ölü taklidi yaparak kurtuldu

    Baldırından ısırılan ve saldırının şokuyla ölü taklidi yapan Tahir, bir süre etraflarında gezen köpeklerin gitmesiyle arkadaşıyla beraber evlerine koştu. Çocukların kaçış anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Denizli'de başıboş köpekler çocuğa saldırdı VİDEO

    Bacağına 15 dikiş atıldı

    İHA'nın haberine göre derin kesiler oluşan baldırına hastanede 15 dikiş atılan Tahir, tedavisinin ardından taburcu oldu.

    Denizli de sokak köpekleri minik Tahir e saldırdı #1

    "Acı içinde ağlayarak eve geldi"

    Yaşadıkları olayın başka bir ailenin başına gelmemesi için yetkililere seslenen anne Elveda Tunçkın, "Başkalarının çocuğunu da ısırabilirdi. Daha kötü şeyler olabilirdi çünkü yarası derindi. Köpek ısırmış çocuğum beklemiş, beklememiş olsa belki daha felaket şeyler olacaktı. Çocuğum; ‘Anne çok kötüyüm’ diyerek, acılar içinde ağlıyordu. Rüyalarında ise ‘Anne korkuyorum’, ‘Köpek ısırırsa tekrar’ şeklinde söylüyordu. Gece uykusundan kalkıyordu." dedi.

    Denizli de sokak köpekleri minik Tahir e saldırdı #2

    Denizli de sokak köpekleri minik Tahir e saldırdı #3


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