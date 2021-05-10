Denizli'de, sokak ortasında yaralı bulunan kadın kurtarılamadı

Denizli'de yaralı halde bulunan 85 yaşındaki kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kale ilçesinde yolda ağır yaralı olarak bulunan Hatice Fıkrak, hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI MERAK EDİP ARAMAYA BAŞLADI

Kale ilçesinde bu sabah erken saatlerde sokağa çıkan Hatice Fıkrak dönmeyince, yakınları merak ederek aramaya başladı. Gülbağlık Mahallesi'ndeki kara yolundan geçen yakınları, bugün saat 09.00 sıralarında Hatice Fıkrak'ı yolda buldu.





JANDARMA OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fıkrak, ambulansla, Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Fıkrak, kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri yolda inceleme yaptı. Fıkrak'a bir aracın çarpıp kaçtığı sanılırken, bölgede bulunan kamera kayıtları inceliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



