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    Denizli'de, sokak ortasında yaralı bulunan kadın kurtarılamadı

    Denizli'de yaralı halde bulunan 85 yaşındaki kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 10.05.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 18:15
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    Denizli'de, sokak ortasında yaralı bulunan kadın kurtarılamadı

    Kale ilçesinde yolda ağır yaralı olarak bulunan Hatice Fıkrak, hastaneye kaldırıldı.

    YAKINLARI MERAK EDİP ARAMAYA BAŞLADI

    Kale ilçesinde bu sabah erken saatlerde sokağa çıkan Hatice Fıkrak dönmeyince, yakınları merak ederek aramaya başladı. Gülbağlık Mahallesi'ndeki kara yolundan geçen yakınları, bugün saat 09.00 sıralarında Hatice Fıkrak'ı yolda buldu.

    Denizli de, sokak ortasında yaralı bulunan kadın kurtarılamadı #1

    JANDARMA OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

    İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fıkrak, ambulansla, Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Fıkrak, kurtarılamadı.

    Jandarma ekipleri yolda inceleme yaptı. Fıkrak'a bir aracın çarpıp kaçtığı sanılırken, bölgede bulunan kamera kayıtları inceliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Denizli de, sokak ortasında yaralı bulunan kadın kurtarılamadı #2

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