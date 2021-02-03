Yaklaşık değeri 6 bin 500 TL olan altınını düşüren kişi, haberlerde kendini görünce hemen karakola başvurdu. Talihsiz adamın, sokak sokak ziynet eşyalarını aradığı ortaya çıktı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde Murat Karaçomak, iş yerinin önünde yaklaşık 6 bin 500 TL değerinde altının bulunduğu bir poşet buldu.

Güvenlik kameralarında incelendiğinde ise bir vatandaşın, cebindeki telefonu çıkartmak isterken altınlarını düşürdüğü ortaya çıktı.

TELEVİZYONDA KENDİSİNİ GÖRDÜ

Bununla ilgili yapılan haberlerde Cihan C., televizyonda kendini gördü. Talihsiz adam karakola giderek, altını bulan Murat Karaçomak’a ulaştı.

Kaçomak’ın iş yerine giden Cihan C., altını bulup sakladığı için kendisine çok teşekkür etti.

“ÇOK SEVİNDİ, GÖRÜLMEYE DEĞERDİ”

Altınları sahibine ulaştırdığı için mutluluk yaşadığını belirten Murat Karaçomak ise “Geldi, teslim aldı altınlarını ve çok sevindi, görülmeye değerdi. Bu işe vesile olduğum için çok mutlu oldum ve anlatılmaz bir duygu, yaşanılır sadece. Altınları sahibi düşündüğü yeri, sokakları, cadde cadde gezmiş, bulamamış ve üzülmüş. Basına yansıyan haberlerden dolayı görünce emniyet birimlerine başvuru yapmış.” dedi.

Denizli’de sokak sokak aradığı altınlarına haberlerde görünce kavuştu VİDEO