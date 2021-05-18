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Denizli’de sürücü araçtan fırlayıp, can verdi

Denizli’de sürücü araçtan fırlayıp, can verdi

Otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden biri yola fırladı. Feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.