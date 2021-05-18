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    Denizli’de sürücü araçtan fırlayıp, can verdi

    Otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden biri yola fırladı. Feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 13:16
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    Denizli’de sürücü araçtan fırlayıp, can verdi

    Denizli’nin Bozkurt ilçesinde, Mustafa Çelik idaresindeki 20 UH 783 plakalı otomobil ile Ramazan Ulutürk kontrolündeki 35 AE 1148 plakalı kamyonet çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle Çelik, aracın ön camından fırlarken, kamyonet ise yan yatarak sürüklendi.

    ARAÇTAN FIRLAYAN SÜRÜCÜ, CAN VERDİ

    Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlileri Mustafa Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Ulutürk’ü ise yaralı bir şekilde Çardak Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Ardından bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan inceleme sonrası Çelik’in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi morguna kaldırıldı.

    Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırıldığı kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

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