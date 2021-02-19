Denizli'de susayan çocuklar marketten içecek çaldı

Susayan çocuklar, yol kenarındaki bir marketin dolabını açarak içecek çaldı. O anları güvenlik kameraları kayıt altına aldı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesinde, dün gece geç saatlerde bir marketin önüne gelen 3 çocuk, önce etrafı gezmeye başladı. Ardından kimsenin olmadığı vakitte çocuklar marketin önünde bulunan dolabı açmaya çalışan çocuklar, sokaktan geçen aracı fark edince saklandı. Araç gittikten sonra dolabı açmayı başaran çocuklar, ellerinde bulunana poşete dolabın içindeki içecekleri doldurmalarının ardından, hızlıca olay yerinden uzaklaştılar.

MARKET SAHİBİ ŞÜPHELENDİ

Sabah saatlerinde marketine gelen Özgür Aslan, dolabın içindeki içeceklerin dağıtıldığını ve eksildiğini görünce şüphelenerek güvenlik kameralarını izledi. Ardından 3 çocuğun dolabın içerisinde bulunan içecekleri götürdüğünü fark ederek polis ekiplerine haber verdi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler parmak izlerini aldıktan sonra çocukların kimliğini tespit etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Aslan, karakola giderek şikayette bulundu. Maddi olarak fazla zararını olmadığını belirten market sahibi Aslan, “Maddi olarak baktığımızda çok fazla bir zarar yok. Dün gece, dükkanı kapattıktan sonra sabah işe geldiğimde fark ettim. Dolabın içerisinde içeceklerin devrildiğini, dağınık olduğunu ve kapağı açık gördüm. İçerideki kamera görüntülerini kontrol ettiğimde 3 kişinin dolabın kapısını zorlayarak kırdığını ve bir miktar içecek aldıklarını gördüm.” dedi.