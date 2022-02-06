Denizli'de takla atan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli’de alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kontörlünden çıkan otomobil taklalar atarak ters bir şekilde durabildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu konumundaki kişi hayatını kaybetti.

Denizli Kale ilçesi Karaköy-Karacaoluk Mevkiinde, Tavas ilçesi Avdan Mahallesinden Kale’ye doğru seyir halinde olan 3 çocuk babası Osman Nuri Topuz idaresindeki otomobil, piknik alanı yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu taklalar atarak ters bir şekilde durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Topuz ve yolcu konumunda bulunan 5 çocuk babası Nuri Bacnı’yı sıkıştığı yerden kurtarırken, sağlık görevlileri ise hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Topuz ve Bacnı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.





SÜRCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan 3 çocuk babası sürücü Topuz'un alkollü olduğu iddia edilirken, 5 çocuk babası Nuri Bacnı’nın ise Kale ilçesine bağlı Adamharmanı Mahallesinin eski muhtarı olduğu öğrenildi. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.



