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    Denizli'de taksicinin eroin zulasını polis ortaya çıkardı

    Denizli'de taksicinin eroin zulasını polis ortaya çıkardı

    Denizli’de ticari taksinin tepe lambasının içerisine gizledikleri 90 gram eroin maddesini satmaya hazırlanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 16:15
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    Çevre illerden Denizli’ye uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde alınan istihbari bilgiyi değerlendiren güvenlik güçleri, yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kullandığı ticari taksiyi takibe aldı.

    Ticari taksinin Denizli il sınırlarına girdiği anda düzenlenen operasyonda, araç içerisindeki 4 şüpheli yakalandı.

    TEPE LAMBASINA ZULALADILAR

    Araçta yapılan aramada, aracın tepe lambasının içerisi ve tavan kısmında bulunan zulalara gizlenmiş satışa hazır vaziyetteki 90 gram eroin maddesini bulan güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin akılalmaz taktiği karşısında şaşkına döndü.

    Denizli'de taksicinin eroin zulasını polis ortaya çıkardı VİDEO

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli de taksicinin eroin zulasını polis ortaya çıkardı #1

    Denizli de taksicinin eroin zulasını polis ortaya çıkardı #2

    Denizli de taksicinin eroin zulasını polis ortaya çıkardı #3


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