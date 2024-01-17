Denizli'de taraftarlar arasındaki bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Denizli'de geçtiğimiz pazar günü taraftarlar arasında çıkan kavgada bir kişinin bıçakla karnından yaraladığı olaya ilişkin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

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DHA

Denizli'de geçen pazar günü oynanan Denizlispor-Amed Sportif Faaliyetleri maçının ardından Atatürk Stadyumu önünde Yasin Karaobalı (30) ile Berkay Yıldırım (26) arasında omuz atma tartışması yaşandı.

Karaobalı'nın yanındakilerin de dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Arbede sırasında yere düşen Karaobalı, Yıldırım tarafından karnından bıçaklandı.

O sırada kavgayı gören polis ekipleri olaya müdahale etti.

Karnından bıçaklanan Karaobalı, ağır yaralı halde Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tutuklandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bıçaklı saldırıdan sonra kaçan Yıldırım, polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Karaobalı'nın sağlık durumunun ciddi olduğu ve halen yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

Olay anı kamerada

Yaşananlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kamera kayıtlarında iki grup arasında yaşanan kavga anları yer alırken yerde yatan Karaobalı'yı bıçaklayan Berkay Yıldırım'ın kaçma anları da yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)