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    Denizli'de, tarlada bulduğu taşlara 'meteorit olabilir' raporu verildi

    Ali Urhan’ın tarlasında bulduğu taşların 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit olabileceği tespit edildi. Urhan, meteoritin gramının 60 dolar olduğunu söyledi.
    • DHA
    • 20.02.2022 - 15:49
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    Denizli'de, tarlada bulduğu taşlara 'meteorit olabilir' raporu verildi

    Denizli’nin Çivril ilçesinin kırsal Yamanlar Mahallesi'nde yaşayan, evli ve iki çocuk babası Ali Urhan, geçen yaz tarlasını sularken bölgeye has olmayan koyu renkli farklı yapısıyla dikkat çeken taş parçaları buldu ve bunları toplayıp evine götürdü.

    Urhan, taş parçalarından örnek alıp Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (YEBİM) götürdü

    . Merkezde Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu ve ekibi tarafından taş örneklerinin yapılan incelemesinde, 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit olabileceği tespit edildi.

    YEBİM tarafından verilen değerlendirmede, "Örneğin göstermiş olduğu doku, mineral bileşimi ve kimyasal özelliği meteorit olabileceğini göstermektedir." denildi.

    “PİYANGO BANA ÇIKMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM”

    Meteorit olabileceği değerlendirilen magmatik taş parçalarının yaklaşık 2 kilogram olduğunu ve satmak istediğini söyleyen Ali Urhan, şu ifadeleri kullandı:

    "Testlerle meteorit olabileceğini kanıtladık. Meteorların alıcısı genellikle yurt dışından oluyormuş, ben de taşı satmak istiyorum. Gramını yaklaşık 60 dolardan alıyorlarmış, meteor tarlama düştüğü için sanki piyango bana çıkmış gibi hissediyorum.

    Denizli de, tarlada bulduğu taşlara meteorit olabilir raporu verildi #1

    “CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE ETTİM”

    Taşın güvenliği için bankada kasa kiralayıp, orada saklayacağım. Bana ulaşan biri Bulgaristan'a gitmemiz gerektiğini ve alıcıların orada olacağını söyledi. Can güvenliğimden endişe edip, gitmedim.”

    Denizli de, tarlada bulduğu taşlara meteorit olabilir raporu verildi #2

    Denizli de, tarlada bulduğu taşlara meteorit olabilir raporu verildi #3

    Denizli de, tarlada bulduğu taşlara meteorit olabilir raporu verildi #4


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