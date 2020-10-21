Denizli'de tartıştığı annesini bacaklarından vurdu

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi 1045 Sokak'ta Hasan A. (18) yalnız yaşayan annesi Aynur K'nin evine geldi.

Anne ve oğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı.

ANNESİNİ BACAKLARINDAN VURDU

Tartışma kısa sürede büyüyünce Hasan A. tabancayla annesinin her iki bacağına ateş etti. Aynur K. kanlar içinde yere yığılırken, Hasan A. kaçtı.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI, OĞLU KAÇTI

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Aynur K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan Hasan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.