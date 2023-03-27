Denizli’de tartıştığı eşini öldüren kadının ifadesi: Önce o bana saldırdı Geçimsizlik nedeniyle tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı. Kadın zanlının, eşinin kendisine saldırması üzerine cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

DHA Denizli’nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 720 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında oturan 55 yaşındaki Barış Selahattin Ener ile kendisiyle aynı kafeteryada çalışan eşi E.Ener arasında geçimsizlik nedeniyle saat 02.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sırtından bıçakladı 35 yaşındaki kadın, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini sırtından bıçakladı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ener'in hayatını kaybettiğini belirledi. 'Önce o bana saldırdı' Gözaltına alınan E.Ener'in polisteki ilk ifadesinde, eşinin kendisine saldırması sonrası cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Barış Selahattin Ener'in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İkinci evlilikleriydi Bir yıl önce ikinci evliliklerini yapan Ener çiftinin bir süre önce İstanbul'dan Denizli'ye taşındıkları, sürekli olarak geçimsizlik yüzünden tartıştıkları ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.