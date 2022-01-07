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    Denizli'de tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

    Pamukkale ilçesinde, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 07.01.2022 - 07:49
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    Denizli'de tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

    Dzenili'nin Pamukkale ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi 2164 Sokak'ta tek katlı müstakil evde yaşayan Cafer G. (70) ile eşi Safiye G. (69) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

    EŞİNİ TÜFEKLE GÖĞSÜNDEN VURDU

    Kavgaya dönüşen olay sırasında Cafer G. eşini göğsünden tüfekle vurdu. Cafer G. daha sonra oğlu Ferhat G'yi arayarak durumu anlattı.

    Şüphelinin oğlunun ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Denizli de tartıştığı eşini tüfekle öldürdü #1

    YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Safiye G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Safiye G'nin cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
    Şüpheli Cafer G. evinde gözaltına alındı.

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