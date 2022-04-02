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    Denizli'de tekstilciyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüler

    Denizli’de servis minibüsüyle yolda giden tekstilcinin araçla önünü kesen husumetlileri, sokak ortasında dehşet saçtı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından tekstilci defalarca bıçaklanarak öldürüldü.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 00:17
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    Denizli'de tekstilciyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüler

    Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde; 3 çocuk babası olan Eyüp Ağdaş, servis minibüsüyle yolda seyir halindeyken henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tenha noktada iddiaya göre önü kesildi.

    DEFALARCA BIÇAKLANDI

    Burada husumetlileri tarafından çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Yaklaşık 100 metre ileriye taşan kavgada Ağdaş, husumetlileri tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı.

    Denizli de tekstilciyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüler #1

    MAHALLELİ YARDIM ETTİ

    Şüpheliler olay yerinden hızlıca kaçarken, yerde yatan Ağdaş’ı gören mahallenin gençleri, ellerine aldıkları kıyafetle tampon yaptıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

    Denizli de tekstilciyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüler #2

    HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri ve ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan Ağdaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Denizli de tekstilciyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüler #3

    CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

    Olay Yeri İnceleme ekipleri cansız bedende çalışma gerçekleştirdiği sırada bölgeye gelen yakınları fenalık geçirdi. Yapılan çalışmaların ardından Ağdaş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

    Denizli de tekstilciyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüler #4

    KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    Öte yandan kayıplara karışan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler için ekipler çalışma başlattı.

    Denizli de tekstilciyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüler #5

    Denizli de tekstilciyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüler #6

    Denizli de tekstilciyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüler #7

    Denizli de tekstilciyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüler #8

    Denizli de tekstilciyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüler #9


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