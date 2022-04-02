Denizli'de tekstilciyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüler

Denizli’de servis minibüsüyle yolda giden tekstilcinin araçla önünü kesen husumetlileri, sokak ortasında dehşet saçtı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından tekstilci defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde; 3 çocuk babası olan Eyüp Ağdaş, servis minibüsüyle yolda seyir halindeyken henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tenha noktada iddiaya göre önü kesildi.

DEFALARCA BIÇAKLANDI

Burada husumetlileri tarafından çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Yaklaşık 100 metre ileriye taşan kavgada Ağdaş, husumetlileri tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı.





MAHALLELİ YARDIM ETTİ

Şüpheliler olay yerinden hızlıca kaçarken, yerde yatan Ağdaş’ı gören mahallenin gençleri, ellerine aldıkları kıyafetle tampon yaptıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.





HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri ve ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan Ağdaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.





CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Olay Yeri İnceleme ekipleri cansız bedende çalışma gerçekleştirdiği sırada bölgeye gelen yakınları fenalık geçirdi. Yapılan çalışmaların ardından Ağdaş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.





KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Öte yandan kayıplara karışan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler için ekipler çalışma başlattı.



