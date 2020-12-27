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Denizli'de ters şeritten giden sürücü, yakalanınca ağladı

Denizli'de ters şeritten giden sürücü, yakalanınca ağladı

Yasağı ihlal ederek ters yönde ilerleyen sürücü polislere yakalanınca kendisini kurtarmak için ağlamaya başladı.