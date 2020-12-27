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- Denizli'de ters şeritten giden sürücü, yakalanınca ağladı
Denizli'de ters şeritten giden sürücü, yakalanınca ağladı
- İHA
- 27.12.2020 - 09:22
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek ters şeritte gittiğini belirleyen polis ekipleri, aracı durdurmak istedi.
Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şahıslar, kaçmaya çalıştı. Kısa süreli takibin ardından polis ekipleri aracın önünü kesti.
Önü kesilmesine rağmen kaçmaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
ALKOLMETREYİ ÜFLEMEMEK İÇİN AĞLADI
Polis ekipleri, şahsın alkolmetreyi üflemesini istediğinde ise sürücünün kendisinin olmadığını söyledi. Babasından aracı kaçırdığını belirten Ozan Ş., arkadaşıyla alkol aldığını aracı ise arkadaşının kullandığını söyledi.
Polis ekiplerine zor anlar yaşatan Ozan Ş., kendisine yöneltilen alkolmetreyi üflememek için ağlaması dikkatlerden kaçmadı.
Ozan Ş.’nin “Ben size ne yaptım, Allah’ım” diyerek ağlarken, polis ekipleri ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.