Euro
9.242
-0.01%
Dolar
7.5863
0.32%
Altın
458.65
0.28%
Borsa
1.426
0%
Bitcoin
209.450
11.95%
EXEN Coin
10.65
-1.20%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Denizli'de ters şeritten giden sürücü, yakalanınca ağladı

    Yasağı ihlal ederek ters yönde ilerleyen sürücü polislere yakalanınca kendisini kurtarmak için ağlamaya başladı.
    • İHA
    • 27.12.2020 - 09:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de ters şeritten giden sürücü, yakalanınca ağladı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek ters şeritte gittiğini belirleyen polis ekipleri, aracı durdurmak istedi.

    Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şahıslar, kaçmaya çalıştı. Kısa süreli takibin ardından polis ekipleri aracın önünü kesti.

    Önü kesilmesine rağmen kaçmaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

    ALKOLMETREYİ ÜFLEMEMEK İÇİN AĞLADI

    Polis ekipleri, şahsın alkolmetreyi üflemesini istediğinde ise sürücünün kendisinin olmadığını söyledi. Babasından aracı kaçırdığını belirten Ozan Ş., arkadaşıyla alkol aldığını aracı ise arkadaşının kullandığını söyledi.

    Polis ekiplerine zor anlar yaşatan Ozan Ş., kendisine yöneltilen alkolmetreyi üflememek için ağlaması dikkatlerden kaçmadı.

    Ozan Ş.’nin “Ben size ne yaptım, Allah’ım” diyerek ağlarken, polis ekipleri ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.


    Denizli de ters şeritten giden sürücü, yakalanınca ağladı #1

    Denizli de ters şeritten giden sürücü, yakalanınca ağladı #2

    Denizli de ters şeritten giden sürücü, yakalanınca ağladı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir