Denizli'de geri giderek yola çıkmak isteyen tır sürücüsü bir anlık dalgınlık sonucu aracının dorsesiyle çarptığı evin duvarını yıktı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi’nde Durmuş G., park halindeki tır ile geriye doğru giderek yola çıkmak istedi.

Tır sürücüsü Durmuş G.’nin bir anlık dalgınlığı ile mermer yüklü dorsesi bir evin duvarını yıktı.

EVDE OTURANLAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Her şeyden habersiz evlerinde oturanlar ise gürültünün ardından neye uğradıklarını şaşırdı.

Evlerinin içinde Tırın dorsesini gören aile ne yapacağını ise bilemedi. Dışarıya çıkan aile üyeleri ise durumu sonradan fark etti.

Evde yaşayan ailenin yardım sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, sürücü Durmuş G.’yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Denizli'de tır çarptığı evin duvarını yıktı VİDEO

''BİR ANDA DUVAR YIKILDI''

Engelli eşi ile birlikte kaldığını belirten Meryem Uslu, “Bir anda duvar yıkıldı, çok korktum. Sonra tır olduğunu fark ettim. Başta ne olduğunu anlayamadığım için dışarı çıkarak yardım istedim. Ablamı ve muhtarı çağırdım” dedi.













