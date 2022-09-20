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    Denizli'de tır ile işçi midibüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

    Honaz'da dorsesi takılı olmayan tır ile mermer fabrikası işçilerinin taşındığı midibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
    • 20.09.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 12:39
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    Denizli'de tır ile işçi midibüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

    Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Caddesi'nde feci bir trafik kazası meydana geldi.

    Adem Engez yönetimindeki 01 AL 511 plakalı ve dorsesi takılı olmayan tır ile İsmail Dönmez'in kullandığı 20 UA 233 plakalı servis midibüsü, kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

    Kazada midibüs, sürüklenerek yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    17 kişi yaralandı

    İtfaiye ekibi, midibüste bulunan yaralıları çıkardı. Midibüsteki 24 kişiden hafif yaralanan 17'si, ambulanslarla Denizli Devlet, Servergazi Devlet, Honaz Devlet ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı.

    Denizli de tır ile işçi midibüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var #1

    Tır şofürünün ifadesi alınacak

    Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürerken, midibüsteki işçilerin, mermer fabrikasında çalıştığı belirtildi.

    DHA'nın haberine göre; tır sürücüsü Adem Engez ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

    Denizli de tır ile işçi midibüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var #2

    Denizli de tır ile işçi midibüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var #3

    Denizli de tır ile işçi midibüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var #4


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