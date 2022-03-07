Euro
15.55
-0.14%
Dolar
14.35
0.92%
Altın
921.64
2.49%
Borsa
1977
-0.68%
Bitcoin
553.787
0.14%
BTXN Coin
37.64
-1.56%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Denizli'de tırların arasında kalıp öldüğü sanılan sürücü sağ çıkartıldı

    Pamukkale ilçesinde kendisine çarpan tırın etkisiyle önündeki tıra vurarak kağıt gibi ezilen araçta can verdiği zannedilen şoför, 1 saatlik uğraşla canlı çıkartıldı.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 13:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de tırların arasında kalıp öldüğü sanılan sürücü sağ çıkartıldı

    Denizli’nin Pamukkale ilçesine 2 gün önce Almanya’dan Denizli’ye geldikleri öğrenilen Abdurrahman K. (36) ve Fatma K. (35) çifti, Acıpayam ilçesinden Akköy’e gitmek için kiraladıkları Fiat marka otomobil ile yola çıktı.

    Atatürk Bulvarı üzerinden Denizli istikametine doğu seyir halinde olan Abdurrahman K. idaresindeki 45 N 6462 plakalı otomobil, Ahmet O. idaresindeki 06 CIL 107 plakalı tırın çarpması sonucu Musa T. kontrolündeki 34 DVR 907 plakalı tırların arasında kaldı.

    Çarpma sonucu iki tırın arasında kalan otomobil, kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    TIRLAR ARASINDA CAN VERDİ SANILDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Fatma K.’yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim ederken, sürücü konumundaki öldü sanılan Abdurrahman K. için zamanla yarışıldı.

    Denizli'de tırların arasında kalıp öldüğü sanılan sürücü sağ çıkarıldı VİDEO

    1 SAATLİK UĞRAŞ SONUCU KURTARILDI

    Ekiplerin yaklaşık 1 saat boyunca yaptığı çalışmaların ardından sürücü, çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kağıt gibi ezilen arabada yaralı çıkan çiftin, hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

    Denizli de tırların arasında kalıp öldüğü sanılan sürücü sağ çıkartıldı #1

    Denizli de tırların arasında kalıp öldüğü sanılan sürücü sağ çıkartıldı #2

    Denizli de tırların arasında kalıp öldüğü sanılan sürücü sağ çıkartıldı #3

    Denizli de tırların arasında kalıp öldüğü sanılan sürücü sağ çıkartıldı #4

    Denizli de tırların arasında kalıp öldüğü sanılan sürücü sağ çıkartıldı #5


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Eklem ağrılarını şıp diye kesiyor: Limon kabuğu kürü mucizesi
    Sağlık

    Eklem ağrılarını şıp diye kesiyor: Limon kabuğu kürü mucizesi

    Mezosiklon nedir
    İpucu

    Mezosiklon nedir

    Görüş Bildir