Euro
9.8312
0.07%
Dolar
8.2827
-0.01%
Altın
483.07
-0.1%
Borsa
1.474
0%
Bitcoin
408.156
3.46%
EXEN Coin
25.04
-0.43%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Denizli'de tomruk yüklü kamyon alev alev yandı

    Seyir halindeki tomruk yüklü kamyonun arka lastiğinde dumanlar çıkmasıyla yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
    • AA
    • 02.09.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de tomruk yüklü kamyon alev alev yandı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinden yüklediği tomrukları Denizli'ye götüren Bayram Erşafak yönetimindeki 20 K 7099 plakalı kamyonun arka lastiğinden dumanlar çıkmaya başladı.

    Bunun üzerine trafikte seyreden diğer araç sürücüleri Erşafak'ı uyardı.

    Beylerbeyi yakınlarında Erşafak'ın park ettiği kamyonun lastiğinin alev almasıyla başlayan yangın, aracın üzerindeki tomruklara da sıçradı.

    YOL TRAFİĞE KAPATILDI

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

    Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de bölgede önlem aldı.

    Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Denizli de tomruk yüklü kamyon alev alev yandı #1

    SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI

    İş makinesiyle kamyonun üzerindeki tomruklar boşaltılarak soğutma çalışması yapıldı.

    Yangını söndürme çalışmaları sebebi ile karayolunda tek şeritten ulaşım sağlandı.

    Kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Denizli'de tomruk yüklü kamyon alev alev yandı VİDEO

    Denizli de tomruk yüklü kamyon alev alev yandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir