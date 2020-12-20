Euro
9.3526
-1.11%
Dolar
7.6286
-0.96%
Altın
461.53
-1.12%
Borsa
1.408
0.64%
Bitcoin
181.260
3.14%
EXEN Coin
11.84
4.22%
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Denizli'de trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı

    Alkollü araç kullandığı için trafik cezası yediği iddia edilen ve duruma tepki gösteren şahıs, müzakereci polis ve psikoloğun çabalarıyla ikna edildi.
    • İHA
    • 20.12.2020 - 08:57
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 09:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde alkollü araç kullananan Mehmet K.'ye, trafik cezası kesildi.

    Cezaya sinirlenen Mehmet K., yarı çıplak bir şekilde boş arazide bulunan yüksek gerilim hatlarının bağlı olduğu direğe çıktı.

    BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

    Alkollü şahsı fark eden vatandaşlar ise 12 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tüm ihtimallere karşı hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise Mehmet K.’yi ikna etme girişimlerine aralıksız devam etti.

    MÜZAKERECİ POLİS VE PSİKOLOG İKNA ETTİ

    Tüm girişimlerine karşı Mehmet K. ikna olmayınca bölgeye psikolog ve müzakereci polis sevk edildi. Psikolog ve müzakereci polisin uzun ikna çabaları sonuç verdi. Mehmet K., çıktığı direkten indi.

    Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen şahıs, hastaneye sevk edildi.

    Denizli'de trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı ViDEO

    Denizli de trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı #1

    Denizli de trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı #2

    Denizli de trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı #3

    Denizli de trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir