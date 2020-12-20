Alkollü araç kullandığı için trafik cezası yediği iddia edilen ve duruma tepki gösteren şahıs, müzakereci polis ve psikoloğun çabalarıyla ikna edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde alkollü araç kullananan Mehmet K.'ye, trafik cezası kesildi.

Cezaya sinirlenen Mehmet K., yarı çıplak bir şekilde boş arazide bulunan yüksek gerilim hatlarının bağlı olduğu direğe çıktı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alkollü şahsı fark eden vatandaşlar ise 12 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tüm ihtimallere karşı hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise Mehmet K.’yi ikna etme girişimlerine aralıksız devam etti.

MÜZAKERECİ POLİS VE PSİKOLOG İKNA ETTİ

Tüm girişimlerine karşı Mehmet K. ikna olmayınca bölgeye psikolog ve müzakereci polis sevk edildi. Psikolog ve müzakereci polisin uzun ikna çabaları sonuç verdi. Mehmet K., çıktığı direkten indi.

Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen şahıs, hastaneye sevk edildi.

Denizli'de trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı ViDEO