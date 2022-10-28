Denizli'de trafik magandası dayısı tarafından uyarılınca silahla saldırdı

Honaz'da drift attığı nedeniyle kendisini uyaran dayısına öfkelenen yeğen, dayısının evinin önünde pompalıyla dehşet saçarak kaçtı. Kısa sürede yakalanan yeğen, tutuklandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, mahalledeki düğün yerine drif ata ata ilerleyen 20 yaşındaki Şamat U., çevredekilerin canını tehlikeye attı.

Yeğeninin yaptıklarını gören dayısı Uzeyir Ş., bir kaza yaşanmaması için yeğenini uyardı.

Dayısının bu uyarısı karşısında sinirlenen yeğen, "İster yaparım, ister yapmam." diyerek küfürlü kelimeler savurarak olay yerinden uzaklaştı.

Pompalı tüfekle saldırı

Bir süre sonra dayısının uyarısını hazmedemeyen Şamat U., akılalmaz plan yaparak dayısının evinin önüne tekrar geldi.

Aracının plakasını söküp maske takan yeğen, uygun zamanı kollayıp yanına getirdiği pompalı tüfeği çıkardı.

Otomobilin önünde ateş etti

Öfkeli yeğen, içinde dayısının olduğunu düşündüğü otomobilin önüne geçerek ateş etti. Bu sırada aracın içinde bulunan Uzeyir Ş.’nin 14 yaşındaki oğlu Veli Ş., şans eseri arka camdan çıkan saçmalardan isabet almadı.

Saldırgan olay yerinden kaçtı

Kuzen katili olmaktan son anda kurtulan yeğen Şamat U., hızla arkasına bakmadan bölgeden uzaklaştı. Silah sesi üzerine oğlunun yanına giden Uzeyir Ş., ihbarda bulundu.

Saldırgan kısa sürede yakalandı

İhbar sonrası jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri. aldığı bilgiler doğrultusunda şüpheli yeğeni kısa sürede saklandığı yerde yakaladı.

Tutuklandı rahat tavırlarından vazgeçmedi

İşlemleri için karakola götürülen Şamat U.'nun, 19 suç kayı olduğu ortaya çıktı. İfadesi sonrası adliyeye çıkarılan şüpheli, 'Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Rahat tavırlar sergileyen şüpheli, adliye çıkışında ise selam göndermeyi ihmal etmedi.

"Aracıma ateş ederek beni öldürmeye teşebbüs etti"

İHA'nın haberine göre, kendisini öldürmek için yeğenin geldiğini söyleyen Uzeyir Ş, "Mahallemizde komşumuzun düğün yerinde yeğenim aracıyla drift atmaya başladı. Ben de kendisini güzel bir şekilde uyardım. Bana 'ister yaparım, ister yapmam' diyerek küfürlü kelimeler kullandı.

Ben de tabii kendisine gitmesini, bu tür hareketlerde bulunmamasını ve mahalledeki çocuklara çarpabileceğini söyleyerek uyardım. Bunun üzerine ayrıldıktan 1 saat sonra geri gelip, aracıma ateş ederek beni öldürmeye teşebbüs etti." dedi.