Denizli’de trafoyu çalan hırsız, ev hanımı çıktı

Elektrik trafosunun çalınması üzerine, mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Trafoyu çalan kişinin, 31 yaşındaki ev hanımı Aysun S. olduğu belirlendi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Üzerlik Mahallesi’nde, kara yolu üzerindeki bir direkten elektrik trafosu çalındı.

Yaşanan hırsızlık olayı, elektrik kesintisine neden oldu. Vatandaşlar durumu sıradan bir kesinti zannederek, arıza bildirimi yaptı.

Elektrik trafosunun çalındığının belirlenmesi üzerine, jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkezefendi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmalar yapıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, trafo hırsızlığını bir ev hanımının gerçekleştirdiğini saptayınca büyük şaşkınlık yaşadı.

Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen ev hanımı Aysun S. (31) ile oto tamircileri Selahattin T. (28) ve Yılmaz Ç. (46) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

SUÇ ORTAKLARININ YARDIMIYLA İNDİRDİ

Aysun S.’nin 10 metrelik direğe tek başına çıkıp trafoyu yerinden söktüğü, 2 suç ortağının yardımıyla aşağıya indirip alıp götürdüğü belirlendi.

SUÇ KAYITLARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Aysun S.’nin 8, Selahattin T.’nin 10 ve Yılmaz Ç.’nin ise 6 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.