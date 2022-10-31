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Denizli'de traktör ve römork arasında yolculuk yapan işçi öldü

Denizli'de traktör ve römork arasında yolculuk yapan işçi öldü

Nar yüklü römork ile traktörün arasında yolculuk eden işçi dengesini kaybedince yere düştü. Römorkun altında kalan işçi olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.