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    Denizli'de traktör ve römork arasında yolculuk yapan işçi öldü

    Nar yüklü römork ile traktörün arasında yolculuk eden işçi dengesini kaybedince yere düştü. Römorkun altında kalan işçi olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
    • 31.10.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 10:15
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    Denizli'de traktör ve römork arasında yolculuk yapan işçi öldü

    Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Eldenizli Mahallesi'nde 26 yaşındaki A.B.’nin hakimiyetinde olan nar yüklü traktöre binen işçi 50 yaşındaki Ali Osman Çelebi, römorkla traktörün arasındaki boşlukta yolculuk etmeye başladı.

    Yolculuk esnasında dengesini kaybeden Çelebi bir anda yere düştü.

    Ali Osman Çelebi düşünce, seyir halinde giden traktöre bağlı römorkun altında kaldı.

    Tehlikeli yolculuk ölüme neden oldu

    Durumu fark eden sürücü, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

    Çağrı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından Çelebi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Denizli'de römorkla traktörün arasında yolculuk eden işçi öldü VİDEO

    Yakınları acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

    Yaşanan talihsiz olayın haberini alan aile yakınları, bölgeye gelerek gözyaşlarına boğuldu.

    Yapılan detaylı çalışmalar sonrası cansız beden, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

    Denizli de traktör ve römork arasında yolculuk yapan işçi öldü #1

    Sürücü gözaltına alındı

    Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Jandarma ekipleri, kazanın yaşandığı alanda detaylı çalışma gerçekleştirdi.

    İHA'dan edinilen bilgilere göre, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken traktör sürücüsü jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

    Denizli de traktör ve römork arasında yolculuk yapan işçi öldü #2

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    Denizli'de traktör ve römork arasında yolculuk yapan işçi öldü
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    Denizli'de traktör ve römork arasında yolculuk yapan işçi öldü

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