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    Denizli'de traktörden düşen 3 yaşındaki Deniz, hayatını kaybetti

    11 yaşındaki abinin tarlaya gitmek için kullandığı traktörün altına kalan 3 yaşındaki kardeşi, ağır yaralanarak yaşamını kaybetti.
    • İHA
    • 01.01.2021 - 08:41
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    Denizli'de traktörden düşen 3 yaşındaki Deniz, hayatını kaybetti

    Denizli’nin Çal ilçesinde 11 yaşındaki Cem D., traktörüyle 3 yaşındaki kardeşi Deniz D. İle beraber tarlaya gitmek için yola çıktı.

    Yolda giderken 3 yaşındaki Deniz D., dengesini kaybetmesi sonucu düşerek, abisinin kullandığı traktörün altında kaldı.

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Deniz D.’yi hastaneye kaldırdı.

    AMELİYATTA HAYATINI KAYBETTİ

    Ağabeyinin kullandığı traktörden düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Deniz D., kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

    Doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.

    3 yaşındaki Deniz D., Çalçakırlar mahallesinde defnedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli de traktörden düşen 3 yaşındaki Deniz, hayatını kaybetti #1

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