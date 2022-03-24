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    Denizli'de traktörlerin üretim tarihlerini değiştirip satan şahıslar yakalandı

    Bir traktör bayisinin, geçtiğimiz yıllarda 1466 adet traktörün model yılını değiştirdiği, satışta ise 195’nin üretim tarihini değiştirdiği ortaya çıkarken, olayla ilgili 8 şüpheli yakalandı.
    • İHA
    • 24.03.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 09:23
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    Denizli'de traktörlerin üretim tarihlerini değiştirip satan şahıslar yakalandı

    Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, görevlilere verilen talimatlar doğrultusunda "Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik" suçunu işlemek suretiyle vatandaşları mağdur etmek isteyen kişi ve organizasyonların tespitine yönelik çalışma yapıldı.

    1466 ADET TRAKTÖRÜN MODEL YILINI DEĞİŞTİRDİLER

    Denizli’de faaliyet gösteren bir traktör bayisinin, 2014 ile 2018 yılları arasında toplam 1466 adet traktörün AT Uygunluk Belgeleri üzerinde model yıllarını değiştirdiği tespit edildi.

    195'İNİN DE ÜRETİM TARİHİ DEĞİŞTİ

    Ardından traktör bayisi tarafından satışı yapılan traktörlerin üretim tarihindeki AT uygunluk belgesi ile tescil dosyası içerisinde bulunan AT uygunluk belgeleri karşılaştırıldığında, 195'inin üretim tarihinin değiştirilerek özel belgede sahtecilik suçunun işlendiği ve haksız kazanç elde edildiği ortaya çıktı.

    8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Görevliler tarafından uzun süre yapılan çalışmalar sonucunda, Denizli genelinde ve Uşak ili Eşme ilçesinde çeşitli adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan 8 şüpheliye adli makamlar tarafından işlem yapıldı.

    Denizli de traktörlerin üretim tarihlerini değiştirip satan şahıslar yakalandı #1

    Denizli de traktörlerin üretim tarihlerini değiştirip satan şahıslar yakalandı #2


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