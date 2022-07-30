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    Denizli'de traktörün altında kalan genç kız hayatını kaybetti

    Denizli’de sulama sistemi için tarlaya hortum dizen genç kız, geri manevra yapan traktörün altında kalması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 30.07.2022 - 08:27
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    Denizli'de traktörün altında kalan genç kız hayatını kaybetti

    Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi'nde 17 yaşındaki İrem Selçuk, tarlanın sulanmasından dolayı kurulan hortumları dizmek için traktörün arkasına oturdu.

    Tam bu esnada geri manevra yapan traktör, Selçuk’un üstünden geçti. Acı olayın ardından Afganistan uyruklu sürücü olay yerinden kaçarken, diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine giden sağlık görevlileri ağır yaralanan genç kızı hastaneye kaldırdı.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından Selçuk’tan acı haber geldi. Genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    8 saat sonra yakalandı

    Olayın ardından yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelinin etraftaki çalışanların bilgisi doğrultusunda kimliğini belirleyen ekipler, her yeri didik didik arayarak sürücüyü 8 saat sonra buldu.

    İHA'nın haberine göre, korktuğu için kaçtığını söyleyen sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Denizli de traktörün altında kalan genç kız hayatını kaybetti #1

    Denizli de traktörün altında kalan genç kız hayatını kaybetti #2


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