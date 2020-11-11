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    Denizli'de Tuba Tokbaş sevgilisi tarafından öldürüldü

    Denizli’de üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Tuba Tokbaş, kıskançlık yüzünden erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü.
    • İHA
    • 11.11.2020 - 13:38
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 17:30
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    Denizli'de Tuba Tokbaş sevgilisi tarafından öldürüldü

    Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Eray Hakver, kız arkadaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Cennet Tuba Tokbaş’ın kaldığı aparta gitti.

    Eray Hakver ile Tuba Tokbaş arasında çıkan kıskançlık tartışması kavgaya dönüştü.

    BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

    Tartışmanın ardından bir anlık cinnet getiren Eray Hakver, Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nde okuduğu öğrenilen Tuba Tokbaş’ı boğarak öldürdü.

    Denizli de Tuba Tokbaş sevgilisi tarafından öldürüldü #1

    Cinayet zanlısı erkek arkadaşın aparttan hızlıca çıkması ve daireden gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, daireye girdikleri sırada genç kadının hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Tokbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    EMNİYETE GİDİP İTİRAF ETTİ

    Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen genç kızın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

    Denizli de Tuba Tokbaş sevgilisi tarafından öldürüldü #2

    Olayın ortaya çıkmasının ardından cinayet zanlısı erkek arkadaşın, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Eray Hakver’in, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Eray Hakver, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Eray Hakver

    Denizli de Tuba Tokbaş sevgilisi tarafından öldürüldü #4

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