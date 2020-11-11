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- Denizli'de Tuba Tokbaş sevgilisi tarafından öldürüldü
Denizli'de Tuba Tokbaş sevgilisi tarafından öldürüldü
- İHA
- 11.11.2020 - 13:38
- Güncelleme : 11.11.2020 - 17:30
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Eray Hakver, kız arkadaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Cennet Tuba Tokbaş’ın kaldığı aparta gitti.
Eray Hakver ile Tuba Tokbaş arasında çıkan kıskançlık tartışması kavgaya dönüştü.
BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
Tartışmanın ardından bir anlık cinnet getiren Eray Hakver, Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nde okuduğu öğrenilen Tuba Tokbaş’ı boğarak öldürdü.
Cinayet zanlısı erkek arkadaşın aparttan hızlıca çıkması ve daireden gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, daireye girdikleri sırada genç kadının hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Tokbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
EMNİYETE GİDİP İTİRAF ETTİ
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen genç kızın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Olayın ortaya çıkmasının ardından cinayet zanlısı erkek arkadaşın, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Eray Hakver’in, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Eray Hakver, tutuklanarak cezaevine gönderildi.