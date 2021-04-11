Tüfeği ile mahalle parkında oyun oynayan çocukları hedef alan şahıs ateş etmeye başladı. Parkta bulunan şahıs yeğenlerinin üzerine kapanarak çocukları korumaya çalıştı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Akçeşme Mahallesi'nde öğle saatlerinde, çocuklar oyun parkında oynadıkları sırada parkın yanındaki evden çıkan Hasan A. tüfekle ateş etmeye başladı.

Parkta yeğenleri bulunan Şahin Uzar, çocukların üzerine kapanarak saçmalardan korumaya çalıştığı. Saçmalar Uzar’ın ayağına isabet etti.

Bölgedeki araçlar da zarar gördü. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye ihbar üzerine ekipler sevk edildi. Çocukları babası Hüseyin Akçal'ı sakinleştirmeye çalışan ekipler bir yandan da Hasan A.'nın bulunduğu evi abluka altına aldı.

Baba Hüseyin Akçal’ın sesleri üzerine balkona çıkan Hasan A., buradan hakaretler savurdu.

Polislerin arasından sıyrılarak Akçal’ın üzerine yürüdü.

Denizli’de tüfek ile parkta oynayan çocukları hedef aldı VİDEO

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RAPORU OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Güçlükle gözaltına alınan Hasan A.'nın daha önce birçok kez mahallede yaşayan çocukları tehdit ettiği, akıl sağlığının yerinde olmadığına yönelik raporu olduğu, ceza ehliyeti bulunmadığı için ceza almadığı iddia edildi.

“DAHA ÖNCE DE ÇOK ŞİKAYET OLDU”

Hüseyin Akçal olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Çocuklar parka oyun oynamaya geldi. Bu şahıs, çocuklarımın üzerine tüfek doğrultuyor. Eşimin kardeşi ise çocuklara mermi gelmesin diye üzerlerine yatıyor, o anda yaralanıyor. Çocuklarım koşarak eve geliyor. Çocuklarımın üzerine kurşun sıkıyor. Bundan daha önce de çok şikayet oldu. Benim hiçbir husumetim yok. Tanımam bilmem.”





“O ZAMAN HER DELİ BÖYLE YAPSIN”

Olaya şahit olan Ümmü Korucu, “Daha önce de böyle şeyler yaptı. Polisler geldi. Adamın deli raporu varmış, o zaman her deli böyle yapsın. Bu çocuk yeğenini parka getiriyor sanırım. Biz sadece silah sesini duyduk.” ifadelerini kullandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri Şahin Uzar’ı Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasan A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.