Euro
8.5058
-0.52%
Dolar
7.0596
-1.07%
Altın
411.39
-0.06%
Borsa
1.527
-0.5%
Bitcoin
267.295
0.80%
EXEN Coin
16.89
9.74%
9ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 9 C

    Denizli'de tüfekle oynan çocuk yanlışlıkla kuzenini öldürdü

    Dedelerine ait evde av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki A.H.C. yanlışlıkla tetiğe dokununca, 13 yaşındaki Elif Sare Demir'i boynundan vurarak ölümüne neden oldu.
    • DHA
    • 05.02.2021 - 21:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de tüfekle oynan çocuk yanlışlıkla kuzenini öldürdü

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Bereketle Mahallesi'ndeki dedelerinin evine gelen erkek torun A.H.C., kapının arkasında asılı olan av tüfeğiyle oynarken yanlışlıkla tetiğe dokundu.

    Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar karşısında bulunan kuzeni Elif Sare Demir'in boynuna isabet etti.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Silah sesi üzerine evdekiler çocukların bulunduğu teras katındaki odaya çıktı. Elif Sare Demir'i kanlar içinde gören yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, boynundan ağır yaralanan Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Denizli de tüfekle oynan çocuk yanlışlıkla kuzenini öldürdü #1

    KUZEN İLE SİLAH SAHİBİNE GÖZALTI

    Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri de inceleme başlattı. Kuzeninin ölümüne neden olan A.H.C., polis tarafından gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri tüfeğin sahibi Süleyman Demir'i de gözaltına aldı.

    Demir'in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Denizli de tüfekle oynan çocuk yanlışlıkla kuzenini öldürdü #2

    Denizli de tüfekle oynan çocuk yanlışlıkla kuzenini öldürdü #3

    Denizli de tüfekle oynan çocuk yanlışlıkla kuzenini öldürdü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir