Denizli'de tüfekle oynan çocuk yanlışlıkla kuzenini öldürdü

Dedelerine ait evde av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki A.H.C. yanlışlıkla tetiğe dokununca, 13 yaşındaki Elif Sare Demir'i boynundan vurarak ölümüne neden oldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Bereketle Mahallesi'ndeki dedelerinin evine gelen erkek torun A.H.C., kapının arkasında asılı olan av tüfeğiyle oynarken yanlışlıkla tetiğe dokundu.

Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar karşısında bulunan kuzeni Elif Sare Demir'in boynuna isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesi üzerine evdekiler çocukların bulunduğu teras katındaki odaya çıktı. Elif Sare Demir'i kanlar içinde gören yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, boynundan ağır yaralanan Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

KUZEN İLE SİLAH SAHİBİNE GÖZALTI

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri de inceleme başlattı. Kuzeninin ölümüne neden olan A.H.C., polis tarafından gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri tüfeğin sahibi Süleyman Demir'i de gözaltına aldı.

Demir'in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.