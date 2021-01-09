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- Denizli'de üniversite öğrencisi Aleyna, yatağında ölü bulundu
Denizli'de üniversite öğrencisi Aleyna, yatağında ölü bulundu
Yakınlarının haber alamadığı genç kız yatağında ölü halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler incelemelerin ardından cinayetten şüphelenirken çevredeki güvenlik kameraları araştırılıyor.
- İHA
- 09.01.2021 - 15:04
- Güncelleme : 09.01.2021 - 15:07
Denizli’nin Pamukkale ilçesi bir apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’nden yakınları haber alamadı.
Apartta kaldığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen genç kızın ailesi yakınlarına haber verdi.
Eve gelerek kapıyı zorlamaları sonucu açan yakınları, Aleyna'nın yatağında hareketsiz uzandığını gördü.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ardından yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Sağlık görevlileri Yurtkölesi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incemeler de bulunurken, ekipler güvenlik kameralarını araştırdılar.
Polis ekipleri genç kızın ölüm nedenin araştırırken olayın cinayet olabileceği üstünde duruyorlar.