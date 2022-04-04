Denizli’de uyku ilacı verip evlerini soyan kadın, 40 yıllık tanıdık çıktı

Uyku ilacı ile uyutulduktan sonra soyulan Bozkurt çifti, olayı gerçekleştiren Nurtem D.’nin, ellerinde büyüyen 40 yıllık tanıdıkları olduğunu söyledi.

Denizli’nin Çivril ilçesinde bağlı Kızılcasöğüt Mahallesi’nde Yaşar (83) ve Günsel Bozkurt (81) çifti, yaklaşık 1 ay önce kendilerine telefonla ulaşan ve günlük ev işlerinde kendilerine yardımcı olmak istediğini belirten Nurtem D. (60) tarafından, yemeklerine uyku ilacı katılıp uyutulduktan sonra soyuldu.

Bozkurt çiftinin evindeki kasadan, ceplerinden ve çantalarından 1700 euro, 3 bin TL ve 3 bin 500 TL değerinde 1 adet cep telefonu çalan Nurtem D., gece evden ayrıldı.

Gelinleri Dilek Bozkurt tarafından sabah baygın halde bulunan yaşlı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 gün gözetim altına tutulan Bozkurt çifti, taburcu olur olmaz jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

BATTANİYE İÇİNDE SAKLANIRKEN BULUNDU

Şüpheli kadın, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması sonucu İzmir’deki adresinde battaniyenin içerisine saklanmış vaziyette bulundu.

Gözaltına alınarak Denizli’ye getirilen Nurtem D.’nin 43 suç kaydı olduğu, 4 ilde karıştığı 9 benzer suçtan 2017 yılından bu yana arandığı belirlendi.

YAKALANMAMAK İÇİN ADRES KAYDI YAPTIRMADI

Ayrıca, yağma suçundan ise 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, yakalanmamak için hiçbir adres kaydı yaptırmadığı ortaya çıktı. Nurtem D., ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği Çivril Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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“TANIYORUM DİYEREK GÜVENDİM EVİME ALDIM”

Yaşar Bozkurt, Nurtem D.’nin ailesiyle tanışıklıklarının 40 yıl öncesine dayandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“40 sene önceden tanıyorum diyerek güvendim evime aldım, başıma neler geldi. Evimden kasamı soydu, ceplerimi kesip paralarımı çaldı. Bizi sütlaçla uyuttu. Kızım kutu sütle pişirme, sütçüyü arayalım, taze süt getirsin dedim ama dinlemedi. İlla ben kendim pişireceğim dedi.





“ELİNE SAĞLIK, GÜZEL OLMUŞ DEYİP YEDİK”

Biz televizyon seyrederken, gidip içerde hazırlayıp 3 tabak getirdi. Kendi yiyeceğine bolca tarçın koymuş, bizimkilere sorup azar azar koydu. Eline sağlık, güzel olmuş deyip yedik. Sonra oturduğum yerde uyuyup kalmışım. Hanım karşı koltukta uyuyup kalmış. Kasadan 1.700 euro ve 1.500 TL, benim cebimden 910 lira ve hanımın çantasından da 220 lira ile 3 bin 500 liraya yeni aldığımız cep telefonunu çalıp gece 11.00’de evden çıkıp gitmiş. O gittikten sonra sabahleyin gelin geldi. Bizi ambulansla hastaneye götürmüşler. Hastanede 1 gün kaldık. Hastaneden çıktıktan sonra karakola gidip jandarmaya ifade verdik. Evdeki kameraları inceleyen jandarmalar, onun evden çıkışını falan görmüş.”

“40 YILDAN FAZLADIR KENDİSİNİ GÖRMÜYORDUK”

Nurtem D’nin yaklaşık 1 ay boyunca her gün kendilerini ziyaret ederek güvenlerini kazandığını belirten Bozkurt, açıklamalarını şu ifadeleri kullandı:

“Hanıma, bana telefon alıverin demiş. Ben ilk başta almam dedim ama hanım ısrar edince alıverdim. Ben babasıyla, hanım da annesiyle bazı fabrikalarda yıllarca beraber çalıştık. Çocukluğunda da yaramazdı. Annesinin parasını bankadan izinsiz alıp harcamıştı. 40 yıldan fazladır kendisini görmüyorduk. Nereden bulduysa telefonumuzu bulmuş. Bana mesaj yazdı ‘Yaşar Amca evinize gelip sizi görmek istiyorum.’ diye. Ben de kabul ettim. Sonra başımıza bunlar geldi.”

“YEDİĞİMDE AĞZIMA ZEHİR GİBİ TAT GELDİ”

Sütlacı yediğinde farklı bir tat alınca şüphelendiğini ifade eden Gülsel Bozkurt ise yaşananları şöyle anlattı:

“Ben yediğimde ağzıma zehir gibi tat geldi. ‘Acı bu sütlaç’ dedim ama gene de yedim. Sonra bir daha yerimden kalkamadım. Hastanede gelen gideni dahi tanıyamadım. Bizi uyutup evini soyduktan sonra gece 11.00 paraları, telefonu ve evin anahtarını da alıp gitmiş.”