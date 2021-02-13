Devriye atan polis ekiplerinin dikkatini çeken alkollü sürücü, dur ihtarına uymayarak, inşaattan çaldığı demirler ile kaçtı. Bir süre sonra yakalanan şahıs, polisi uyuma numarasıyla atlatmaya çalıştı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesinde, devriye atan polis ekipleri yan sokaktan ilerleyen otomobilden çıkan kıvılcımları görerek aracı takibe aldı. Otomobil sürücüsü, dur ihtarına rağmen süratle kaçmaya başlayınca, polis ekipleri aralıksız takibi bırakmadı.Ekiplerinin görüş açısından çıktığı anda otomobilin arkasına bağlı demirleri sokak ortasına bırakarak otomobili ile kaçmaya çalışan şahsın otomobili, ekipler tarafından park halinde buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ ÇAĞIRILDI

Otomobil içerisini kontrol eden ekipler, bir şahsın yattığını fark etti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise şahsın her hangi bir sağlık sorunun olmadığını belirtti.

UYUMA NUMARASI YAPTI

Bir süre uyuyor numarası yapan ve isminin Mustafa İ., olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen tepki vermeyen Mustafa İ., alkol metreyi üflememek içinde yoğun uğraş verdi.

Denizli'de, 'uyurgezer' hırsız polisten kaçamadı VİDEO

POLİSLER PES ETMEDİ

Polis ekiplerinin pes etmeyeceğini anlayan Mustafa İ., uykusundan uyanarak alkol metreyi üfledi. Mustafa İ.’nin 1,68 promil alkollü olduğu öğrenildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İlk olarak demirlerin aracına takıldığını iddia eden şüpheli, daha sonra inşaat demirlerini de çaldığını itiraf etti. Çeşitli suçlardan yaklaşık 7 bin TL ceza yiyen uyurgezer hırsız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.