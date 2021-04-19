Denizli’de uyuşturucu maddeleri aracın radyo kısmına gizledi

Aracı ile sokak sokak uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı. Uyuşturucu maddeleri, aracın radyo kısmının içerisine gizlediği ortaya çıktı.

Denizli’de zehir tacirleri ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir şahıs, Narkotik timlerinin takibine takıldı.

Şahsın kentin farklı noktalarında uyuşturucu sattığı tespit edildi. Kısa süreli takibin ardından yakalanan şahıs, gözaltına alındı.

Araçta arama yapan ekipler, radyo bölümünde zulalanmış uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.

33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda yarım kilogram esrar maddesi, muhtelif cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 TL para, ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, tabancalara ait 8 adet mermi ve hassas terazi ele geçirildi.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 33 şüpheli adliyeye sevk edildi. 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.