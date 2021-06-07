Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Kent genelinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı. 19 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli otomobili Denizli girişinde takibe aldı.

ARAMALAR YAPILDI

Yakalanan araçta aramalar yapıldı.

Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

9’U TUTUKLANDI

Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda ise 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Aramalarda 4 bin kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, hassas terazi, çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.