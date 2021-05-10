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    Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

    Denizli’ye çevre illerden uyuşturucu getirdiği ve ticaretini yaptığı tespit edile 2 yabancı uyruklu şahsın adresine operasyon düzenlendi. Aramalarda onlarca gram madde ve binlerce TL ele geçirildi.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 17:11
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    Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

    Denizli’de 2 yabancı uyruklu şahsın çevre illerden uyuşturucu madde getirdikleri ve ticaretini yaptıkları bilgisi alan Narkotik timleri, 2 zehir tacirini adım adım takip etti.

    Kısa süreli takibin ardından 2 şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyon kapsamında evin farklı noktalarına gizlenmiş halde 289 gram metafetamin, 91 adet sentetik ecza hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 44 bin 150 TL ele geçirildi.

    Ayrıca kent genelinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

    9 KİŞİ TUTUKLANDI

    Yapılan aramalarda ise 341 gram, 3 bin 85 kullanımlık kannabinoid, farklı miktarlar ve cinste satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 550 TL geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı #1

    Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı #2

    Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı #3

    Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı #4

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